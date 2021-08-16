Yalıkavak'ta sanat ve lezzet buluştu!

Zengin yemek ve kokteyl menüleriyle ve sanat koleksiyonlarının yer alacağı galerisiyle Grace, misafirlerine Yalıkavak'ta kapılarını açtı.

16 Ağustos 2021 Pazartesi

NEDİM-GAMZE KEÇELİ

SELEN-ENGİN KEÇELİ

ASLI-METİN ŞEN

ANNETTE OBAPINAR-ÖZDEN ÇETİN

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Yalıkavak'ta sanat ve lezzet buluştu!

Zengin yemek ve kokteyl menüleriyle ve sanat koleksiyonlarının yer alacağı galerisiyle Grace, misafirlerine Yalıkavak'ta kapılarını açtı.

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Yalıkavak'ta sanat ve lezzet buluştu!

Zengin yemek ve kokteyl menüleriyle ve sanat koleksiyonlarının yer alacağı galerisiyle Grace, misafirlerine Yalıkavak'ta kapılarını açtı.

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