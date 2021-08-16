Zengin yemek ve kokteyl menüleriyle ve sanat koleksiyonlarının yer alacağı galerisiyle Grace, misafirlerine Yalıkavak'ta kapılarını açtı.
16 Ağustos 2021 Pazartesi
NEDİM-GAMZE KEÇELİ
SELEN-ENGİN KEÇELİ
ASLI-METİN ŞEN
ANNETTE OBAPINAR-ÖZDEN ÇETİN
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Yalıkavak'ta sanat ve lezzet buluştu!
Zengin yemek ve kokteyl menüleriyle ve sanat koleksiyonlarının yer alacağı galerisiyle Grace, misafirlerine Yalıkavak'ta kapılarını açtı.
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