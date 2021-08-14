İş insanı Ferit Şahenk, sahibi olduğu otelde ünlü sanatçı Ahmet Güneştekin'in eserlerinin yer aldığı seçkiye yer veriyor
14 Ağustos 2021 Cumartesi
İŞ İNSANI FERİT ŞAHENK, ÜNLÜ RESSAM AHMET GÜNEŞTEKİN'LE BİR ARAYA GELDİ
CEMİYET HAYATININ SANATSEVER İSİMLERİNDEN FERİT-DIANA ŞAHENK ÇİFTİ, OTELLERİNDE AHMET GÜNEŞTEKİN'İN ESERLERİNE YER VERİYOR
FERİT-DIANA ŞAHENK
FERİT-DIANA ŞAHENK
FERİT-DIANA ŞAHENK
FERİT-DIANA ŞAHENK
FERİT-DIANA ŞAHENK
Şahenk'ten sanata destek...
İş insanı Ferit Şahenk, sahibi olduğu otelde ünlü sanatçı Ahmet Güneştekin'in eserlerinin yer aldığı seçkiye yer veriyor
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