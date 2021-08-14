Şahenk'ten sanata destek...

İş insanı Ferit Şahenk, sahibi olduğu otelde ünlü sanatçı Ahmet Güneştekin'in eserlerinin yer aldığı seçkiye yer veriyor

14 Ağustos 2021 Cumartesi

İŞ İNSANI FERİT ŞAHENK, ÜNLÜ RESSAM AHMET GÜNEŞTEKİN'LE BİR ARAYA GELDİ

CEMİYET HAYATININ SANATSEVER İSİMLERİNDEN FERİT-DIANA ŞAHENK ÇİFTİ, OTELLERİNDE AHMET GÜNEŞTEKİN'İN ESERLERİNE YER VERİYOR

FERİT-DIANA ŞAHENK

FERİT-DIANA ŞAHENK

FERİT-DIANA ŞAHENK

FERİT-DIANA ŞAHENK

FERİT-DIANA ŞAHENK

Şahenk'ten sanata destek...

İş insanı Ferit Şahenk, sahibi olduğu otelde ünlü sanatçı Ahmet Güneştekin'in eserlerinin yer aldığı seçkiye yer veriyor

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İş insanı Ferit Şahenk, sahibi olduğu otelde ünlü sanatçı Ahmet Güneştekin'in eserlerinin yer aldığı seçkiye yer veriyor
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