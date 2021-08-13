Mutluluğa ortak oldular...

Fatih-Figen Kıral çiftinin oğulları Oğuz Kıral, hayatını İrem Kıral'la birleştirdi. Cemiyet dünyasından ünlü isimler de bu mutluluğa ortak oldu

13 Ağustos 2021 Cuma

BODRUM'DA DÜZENLENEN İREM-OĞUZ KIRAL ÇİFTİNİN DÜĞÜN TÖRENİNE İSTANBUL'DAN DAVETLİLER DE KATILDI

İREM - OĞUZ KIRAL

HÜLYA - CEM KALYONCU

Mutluluğa ortak oldular...

Fatih-Figen Kıral çiftinin oğulları Oğuz Kıral, hayatını İrem Kıral'la birleştirdi. Cemiyet dünyasından ünlü isimler de bu mutluluğa ortak oldu

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Mutluluğa ortak oldular...

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