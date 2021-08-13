Fatih-Figen Kıral çiftinin oğulları Oğuz Kıral, hayatını İrem Kıral'la birleştirdi. Cemiyet dünyasından ünlü isimler de bu mutluluğa ortak oldu
13 Ağustos 2021 Cuma
BODRUM'DA DÜZENLENEN İREM-OĞUZ KIRAL ÇİFTİNİN DÜĞÜN TÖRENİNE İSTANBUL'DAN DAVETLİLER DE KATILDI
İREM - OĞUZ KIRAL
HÜLYA - CEM KALYONCU
Mutluluğa ortak oldular...
Fatih-Figen Kıral çiftinin oğulları Oğuz Kıral, hayatını İrem Kıral'la birleştirdi. Cemiyet dünyasından ünlü isimler de bu mutluluğa ortak oldu
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