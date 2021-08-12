Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in ikiz kızlarından Ayşe Boyner, dedesi Osman Boyner ile olan fotoğrafını sosyal medyadan yayınladı.
12 Ağustos 2021 Perşembe
CEM BOYNER'İN BABASI OSMAN BOYNER, TORUNLARINI ÇOK SEVİYOR.
AYŞE BOYNER DE DEDESİ OSMAN BOYNER'E ÇOK DÜŞKÜN
CEM BOYNER'İN KIZI OLAN AYŞE BOYNER'İN ELİF BOYNER ADINDA BİR DE İKİZİ BULUNUYOR
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
Boyner'den sevgi dolu paylaşım
Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in ikiz kızlarından Ayşe Boyner, dedesi Osman Boyner ile olan fotoğrafını sosyal medyadan yayınladı.
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