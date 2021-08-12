Tezman'ın torun sevgisi...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Tilda Tezman, Bodrum'da demirli teknesinde torunu Alara ile zaman geçiriyor

12 Ağustos 2021 Perşembe

BODRUM'DA TATİL YAPAN TİLDA TEZMAN, TORUNU ALARA TEZMAN İLE GÖRÜNTÜLENDİ

KIŞ AYLARININ TÜM STRESİNİ TEKNESİNDE ATAN TEZMAN, TORUNUYLA ZAMAN GEÇİRİYOR

TİLDA TEZMAN

TİLDA TEZMAN

TİLDA TEZMAN

TİLDA TEZMAN

TİLDA TEZMAN

TİLDA TEZMAN

TİLDA TEZMAN

TİLDA TEZMAN

TİLDA TEZMAN

Tezman'ın torun sevgisi...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Tilda Tezman, Bodrum'da demirli teknesinde torunu Alara ile zaman geçiriyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tarz ve uyum

Derin Mermerci
İlham olan tarz

Melisa Von Faber Castell
Şıklığıyla göz dolduruyor

Ümit Boyner
Boyner'den sevgi dolu paylaşım

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in ikiz kızlarından Ayşe Boyner, dedesi Osman Boyner ile olan fotoğrafını sosyal medyadan yayınladı.

Tezman'ın torun sevgisi...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Tilda Tezman, Bodrum'da demirli teknesinde torunu Alara ile zaman geçiriyor
Dürüst'ten yaz pozları...

Geçtiğimiz günlerde internet üzerinden sanat üzerine bir programa başlayan Elif Dürüst, yaz tatilinde verdiği bikinili pozlarıyla olay yarattı
'Havada keskin bir duman kokusu'...

Zeynep Üstünel, Bodrum Mazı'ya gitti. Bölgedeki yanan ormanları gezen Üatünel, duygularını sosyal medyadan paylaştı
Londra'dan Ege'ye tatile...

İş insanı Dikran Masis'in eşi Yasemin Masis, Londra'dan tatile Bodrum'a geldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.