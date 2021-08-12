Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Tilda Tezman, Bodrum'da demirli teknesinde torunu Alara ile zaman geçiriyor
12 Ağustos 2021 Perşembe
BODRUM'DA TATİL YAPAN TİLDA TEZMAN, TORUNU ALARA TEZMAN İLE GÖRÜNTÜLENDİ
KIŞ AYLARININ TÜM STRESİNİ TEKNESİNDE ATAN TEZMAN, TORUNUYLA ZAMAN GEÇİRİYOR
TİLDA TEZMAN
TİLDA TEZMAN
TİLDA TEZMAN
TİLDA TEZMAN
TİLDA TEZMAN
TİLDA TEZMAN
TİLDA TEZMAN
TİLDA TEZMAN
TİLDA TEZMAN
Tezman'ın torun sevgisi...
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Tilda Tezman, Bodrum'da demirli teknesinde torunu Alara ile zaman geçiriyor
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