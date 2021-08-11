Zeynep Üstünel, Bodrum Mazı'ya gitti. Bölgedeki yanan ormanları gezen Üatünel, duygularını sosyal medyadan paylaştı
11 Ağustos 2021 Çarşamba
ZEYNEP ÜSTÜNEL, BODRUM MAZI'DAKİ YANAN BÖLGEYE GİTTİ
TOPLUMSAL KONULARDA YARDIMSEVER BİR İSİM OLARAK BİLİNEN ZEYNEP ÜSTÜNEL, BODRUM'DAKİ YANAN ORMANLARI ZİYARET ETTİ
MAZI'DAKİ ÇÖPLERİ GÖREN ZEYNEP HANIM, BU ALANDA ÇÖP TOPLAMA SEFERBERLİĞİ YAPILMASI GEREKTİĞİNİ VURGULADI
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
'Havada keskin bir duman kokusu'...
Zeynep Üstünel, Bodrum Mazı'ya gitti. Bölgedeki yanan ormanları gezen Üatünel, duygularını sosyal medyadan paylaştı
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