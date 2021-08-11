İş insanı Dikran Masis'in eşi Yasemin Masis, Londra'dan tatile Bodrum'a geldi
11 Ağustos 2021 Çarşamba
ÜNLÜ MİMAR YASEMİN MASİS, YILLARDIR LONDRA'DA YAŞIYOR
BODRUM'U ÇOK SEVEN MASİS, TATİL İÇİN BU SENE CENNET KOYU'NU TERCİH ETTİ.
ÜNLÜ BİR SİTEDE VİLLA KİRALAYAN YASEMİN MASİS, EŞİ VE OĞLUYLA BU YAZ BODRUM'DA TATİL YAPACAK
YASEMİN MASİS
YASEMİN MASİS
YASEMİN MASİS
YASEMİN MASİS
YASEMİN MASİS
YASEMİN MASİS
YASEMİN MASİS
Londra'dan Ege'ye tatile...
İş insanı Dikran Masis'in eşi Yasemin Masis, Londra'dan tatile Bodrum'a geldi
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