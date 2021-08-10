Kerim Polat ile eşi Claudia Roditi Bodrum'da tatil yapıyor. Çiftin evliliğinden olan bebekleri ilk kez görüntülendi
10 Ağustos 2021 Salı
KERİM POLAT, CLAUDIA RODITI İLE EVLİLİĞİNDEN OLAN OĞLUYLA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
POLAT AİLESİ'NİN GENÇ TEMSİLCİSİ KERİM POLAT, BODRUM'DA DEMİRLİ TEKNESİNDEYDİ
EGE'NİN SERİN SULARINDA STRES ATAN KERİM POLAT, AİLESİYLE KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRİYOR
KERİM - CLAUDIA RODITI
KERİM - CLAUDIA RODITI
KERİM - CLAUDIA RODITI
Bebek göründü...
Kerim Polat ile eşi Claudia Roditi Bodrum'da tatil yapıyor. Çiftin evliliğinden olan bebekleri ilk kez görüntülendi
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