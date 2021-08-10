Bebek göründü...

Kerim Polat ile eşi Claudia Roditi Bodrum'da tatil yapıyor. Çiftin evliliğinden olan bebekleri ilk kez görüntülendi

10 Ağustos 2021 Salı

KERİM POLAT, CLAUDIA RODITI İLE EVLİLİĞİNDEN OLAN OĞLUYLA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ 

POLAT AİLESİ'NİN GENÇ TEMSİLCİSİ KERİM POLAT, BODRUM'DA DEMİRLİ TEKNESİNDEYDİ

EGE'NİN SERİN SULARINDA STRES ATAN KERİM POLAT, AİLESİYLE KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRİYOR

KERİM - CLAUDIA RODITI

KERİM - CLAUDIA RODITI

KERİM - CLAUDIA RODITI

Bebek göründü...

Kerim Polat ile eşi Claudia Roditi Bodrum'da tatil yapıyor. Çiftin evliliğinden olan bebekleri ilk kez görüntülendi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tarz ve uyum

Derin Mermerci
İlham olan tarz

Melisa Von Faber Castell
Şıklığıyla göz dolduruyor

Ümit Boyner
Bebek göründü...

Kerim Polat ile eşi Claudia Roditi Bodrum'da tatil yapıyor. Çiftin evliliğinden olan bebekleri ilk kez görüntülendi

Tekne tatilcileri...

Ünlü mimar Zeynep Fadıllıoğlu ile eşi Metin Fadıllıoğlu, Bodrum Cennet Koyu'na demirli teknelerinde yorgunluk atıyor
Bodrum'a demirlediler...

Mustafa Çağlar ile eşi Başak Çağlar, Bodrum tatillerine start verdi
Moda tutkunu

Ronit Hakko
Stiliyle göz dolduruyor

Elif Dürüst

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.