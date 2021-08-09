Patron, mavi sularda...

BODRUM'DA SERİNLEYEN ÜNLÜ İŞ İNSANI NEZİH BARUT, ZAMANININ ÇOĞUNU DENİZDE GEÇİRDİ
İSTANBUL'DA SPORUNU İHMAL ETMEYEN BARUT, BODRUM'DA DA SPOR HAKKINI YÜZMEDEN YANA KULLANDI
DAKİKALARCA KULAÇ ATAN NEZİH BEY, DENİZDEN ÇIKINCA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
NEZİH BARUT
Sportif kişiliğiyle bilinen ünlü iş insanı Nezih Barut, Bodrum tatilinde sporunu aksatmıyor
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İş dünyasının önde gelen isimlerinden Bülent - Oya Eczacıbaşı'nın Bodrum tatili tüm hızıyla sürüyor