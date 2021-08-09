Patron, mavi sularda...

Sportif kişiliğiyle bilinen ünlü iş insanı Nezih Barut, Bodrum tatilinde sporunu aksatmıyor

09 Ağustos 2021 Pazartesi

BODRUM'DA SERİNLEYEN ÜNLÜ İŞ İNSANI NEZİH BARUT, ZAMANININ ÇOĞUNU DENİZDE GEÇİRDİ

İSTANBUL'DA SPORUNU İHMAL ETMEYEN BARUT, BODRUM'DA DA SPOR HAKKINI YÜZMEDEN YANA KULLANDI

DAKİKALARCA KULAÇ ATAN NEZİH BEY, DENİZDEN ÇIKINCA BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ

NEZİH BARUT

NEZİH BARUT

NEZİH BARUT

NEZİH BARUT

NEZİH BARUT

Patron, mavi sularda...

Sportif kişiliğiyle bilinen ünlü iş insanı Nezih Barut, Bodrum tatilinde sporunu aksatmıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Tarz ve uyum

Derin Mermerci
İlham olan tarz

Melisa Von Faber Castell
Şıklığıyla göz dolduruyor

Ümit Boyner
Moda tutkunu

Ronit Hakko
Stiliyle göz dolduruyor

Elif Dürüst
Patron, mavi sularda...

Sportif kişiliğiyle bilinen ünlü iş insanı Nezih Barut, Bodrum tatilinde sporunu aksatmıyor
İşe kısa bir mola...

Alarko Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, eşi Roksi Garih'le hafta sonu soluğu Bodrum'da aldı
Eczacıbaşı çifti tatile devam ediyor...

İş dünyasının önde gelen isimlerinden Bülent - Oya Eczacıbaşı'nın Bodrum tatili tüm hızıyla sürüyor