Boyner'in anne acısı!

ÜMİT, MURAT BOYNER, AYLA YÖRÜKOĞLU
ÜMİT BOYNER, AYLA YÖRÜKOĞLU
ÜMİT BOYNER
İş insanı Ümit Boyner annesi Ayla Yörükoğlu'nun dün akşam vefat ettiğini duyurdu.
Derin Mermerci
Melisa Von Faber Castell
Ümit Boyner
Ronit Hakko
Elif Dürüst
Uzun zamandır birliktelik yaşayan Erkut Soyak ve Ayşe San, önceki gün Bodrum'daki lüks teknelerinde objektiflere yansıdılar.
Akkök Holding Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Mehmet Emin Çiftçi ve Group Sagun Yönetim Kurulu Üyesi Nazlıcan Sagun sade bir nikah ile dünya evine girdi.