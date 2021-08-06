Charlize Theron'un tekne tatili

CHARLIZE THERON
Oscar ödüllü oyuncu Charlize Theron, çocuklarıyla birlikte çıktığı tekne tatilini Ege Denizi'nde sürdürüyor.
Melisa Von Faber Castell
Ronit Hakko
Elif Dürüst
Turizmci iş insanı Hediye Güral Gür, Türkiye'nin yanan ormanlarını yeniden yeşertmek için seferber oldu.
Bu yıl 100. yılını kutlayan Almanya’nın bir numaralı vitamin ve mineral markası, Bodrum ‘Vitaminde 100 Yıllık Alman Kalitesi’ etkinliği gerçekleştirdi.
Melda Kosif, 'Aynalı Tılsımlar Dükkanı' adlı kitabının gelirini TEMA Vakfı'na bağışladı.
Roman Mağazaları Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Toplusoy ve eşi Suzan Toplusoy Türkiye'de çıkan orman yangınları için fidan yardımında bulundu.