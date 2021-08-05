Bodrum'da sağlıklı etkinlik

Bu yıl 100. yılını kutlayan Almanya'nın bir numaralı vitamin ve mineral markası, Bodrum 'Vitaminde 100 Yıllık Alman Kalitesi' etkinliği gerçekleştirdi.

05 Ağustos 2021 Perşembe

NERGİS PEKUYSAL

KARDELEN ACAR

AYLİN YILMAZ, SİTARE KALYONCUOĞLU, SEMA ÖZER

SERAP SARI

SAADET AKCAN ŞAHİN, DEMET ERYILMAZ, CEM AYHAN, ADİLE ÖZDAĞ, SEMA UYSAL ZEYBEK

Bodrum'da sağlıklı etkinlik

Bu yıl 100. yılını kutlayan Almanya'nın bir numaralı vitamin ve mineral markası, Bodrum 'Vitaminde 100 Yıllık Alman Kalitesi' etkinliği gerçekleştirdi.

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Bodrum'da sağlıklı etkinlik

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