Bodrum'da sağlıklı etkinlik

NERGİS PEKUYSAL
KARDELEN ACAR
AYLİN YILMAZ, SİTARE KALYONCUOĞLU, SEMA ÖZER
SERAP SARI
SAADET AKCAN ŞAHİN, DEMET ERYILMAZ, CEM AYHAN, ADİLE ÖZDAĞ, SEMA UYSAL ZEYBEK
Bu yıl 100. yılını kutlayan Almanya'nın bir numaralı vitamin ve mineral markası, Bodrum 'Vitaminde 100 Yıllık Alman Kalitesi' etkinliği gerçekleştirdi.
Ronit Hakko
Melisa Von Faber Castell
Elif Dürüst
Bu yıl 100. yılını kutlayan Almanya’nın bir numaralı vitamin ve mineral markası, Bodrum ‘Vitaminde 100 Yıllık Alman Kalitesi’ etkinliği gerçekleştirdi.
Melda Kosif, 'Aynalı Tılsımlar Dükkanı' adlı kitabının gelirini TEMA Vakfı'na bağışladı.
Roman Mağazaları Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Toplusoy ve eşi Suzan Toplusoy Türkiye'de çıkan orman yangınları için fidan yardımında bulundu.
Begüm Gazioğlu Ballı ve Aslı Şen İstanbul'un elit caddesi Bebek'te objektiflere yansıdılar.
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