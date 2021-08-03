Ormanlarımız yeşerecek!

YÜKSEK DİVAN KURULU TOPLANTISI'NDA KONUŞMA YAPAN İŞ İNSANI ALİ KOÇ YANAN ORMANLAR İÇİN FENERBAHÇE CAMİASI ADINA 250 BİN FİDAN BAĞIŞI YAPACAĞINI AÇIKLADI.
ALİ KOÇ
KOÇ HOLDİNG BİLGİ GRUBU BAŞKANI OLAN İŞ İNSANI OLAN ALİ KOÇ, AYNI ZAMANDA FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BŞKANLIĞI GÖREVİNDEDİR.
Koç Holding Bilgi Grubu Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye'nin ormanlarını yeniden yeşertmek için 250 bin fidan dikme sözü verdi.
Ronit Hakko
Melisa Von Faber Castell
Elif Dürüst
Emil ve Şükran Güzeliş çifti Bodrum'da ailece çıktıkları tekne tatilinde objektiflere yansıdılar.
İş insanı Emir Uyar yeni markasını dünyaca ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşen ve UNICEF İtalya tarafından düzenlenen yardım balosunda tanıttı.
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde süren orman yangınlarında küle dönen ormanlar için Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'ndan anlamlı bir destek geldi.
Ümit Boyner