Ormanlarımız yeşerecek!

Koç Holding Bilgi Grubu Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye'nin ormanlarını yeniden yeşertmek için 250 bin fidan dikme sözü verdi.

03 Ağustos 2021 Salı

YÜKSEK DİVAN KURULU TOPLANTISI'NDA KONUŞMA YAPAN İŞ İNSANI ALİ KOÇ YANAN ORMANLAR İÇİN FENERBAHÇE CAMİASI ADINA 250 BİN FİDAN BAĞIŞI YAPACAĞINI AÇIKLADI.

ALİ KOÇ

KOÇ HOLDİNG BİLGİ GRUBU BAŞKANI OLAN  İŞ İNSANI OLAN ALİ KOÇ, AYNI ZAMANDA FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BŞKANLIĞI GÖREVİNDEDİR.

ALİ KOÇ

ALİ KOÇ

ALİ KOÇ

ALİ KOÇ

ALİ KOÇ

Ormanlarımız yeşerecek!

Koç Holding Bilgi Grubu Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye'nin ormanlarını yeniden yeşertmek için 250 bin fidan dikme sözü verdi.

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Ormanlarımız yeşerecek!

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