İtalya'da yardım balosu

SEVİM, EMİR UYAR
KATY PERRY-ORLANDO BLOOM
HEIDI KLUM
VANESSA HUDGENS
EMILY RATAJKOWSKI
EMİR UYAR
NAT KELLY
NATASHA POLY
OLIVIA CULPO
TAMARA KALANIC
TINA KUANEY
VİLDAN ENDERER, ÇİĞDEM HİTAY
JESSICA WANG
KATY PERRY
MADAME
İş insanı Emir Uyar yeni markasını dünyaca ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşen ve UNICEF İtalya tarafından düzenlenen yardım balosunda tanıttı.
Ronit Hakko
Melisa Von Faber Castell
Elif Dürüst
Koç Holding Bilgi Grubu Başkanı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye'nin ormanlarını yeniden yeşertmek için 250 bin fidan dikme sözü verdi.
Emil ve Şükran Güzeliş çifti Bodrum'da ailece çıktıkları tekne tatilinde objektiflere yansıdılar.
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde süren orman yangınlarında küle dönen ormanlar için Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'ndan anlamlı bir destek geldi.
Ümit Boyner