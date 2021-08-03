Eczacıbaşı'ndan anlamlı destek!

BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞ, SOSYAL MEDYA HESABINDAN ÇALIŞANLARI ADINA FİDAN BAĞIŞINDA BLUNDUĞUNU AÇIKLADI
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde süren orman yangınlarında küle dönen ormanlar için Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'ndan anlamlı bir destek geldi.
Ronit Hakko
Melisa Von Faber castell
Elif Dürüst
Ümit Boyner
Begüm Şen
İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Türkiye'yi saran orman yangınlarının 6'ncı günde tek yürek olarak yardım çağrılarında bulundular.
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç yangında zarar gören ormanlarını yeniden yeşertmek için fidan bağışında bulundu.