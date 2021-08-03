Eczacıbaşı'ndan anlamlı destek!

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde süren orman yangınlarında küle dönen ormanlar için Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'ndan anlamlı bir destek geldi.

03 Ağustos 2021 Salı

BÜLENT ECZACIBAŞI

BÜLENT ECZACIBAŞ, SOSYAL MEDYA HESABINDAN ÇALIŞANLARI ADINA FİDAN BAĞIŞINDA BLUNDUĞUNU AÇIKLADI

BÜLENT ECZACIBAŞI

BÜLENT ECZACIBAŞI

BÜLENT ECZACIBAŞI

BÜLENT ECZACIBAŞI

BÜLENT ECZACIBAŞI

BÜLENT ECZACIBAŞI

BÜLENT ECZACIBAŞI

Eczacıbaşı'ndan anlamlı destek!

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde süren orman yangınlarında küle dönen ormanlar için Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'ndan anlamlı bir destek geldi.

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Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde süren orman yangınlarında küle dönen ormanlar için Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'ndan anlamlı bir destek geldi.
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