Türkiye tek yürek!

BEGÜM ŞEN
ELİF BOYNER
SANEM TEZMAN
BURCU HANİF
MELDA KOSİF
EVELİZE KOSİF
İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Türkiye'yi saran orman yangınlarının 6'ncı günde tek yürek olarak yardım çağrılarında bulundular.
Ronit Hakko
Melisa Von Faber castell
Elif Dürüst
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde süren orman yangınlarında küle dönen ormanlar için Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'ndan anlamlı bir destek geldi.
Ümit Boyner
Begüm Şen
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç yangında zarar gören ormanlarını yeniden yeşertmek için fidan bağışında bulundu.