Koç'tan ormanlarımıza fidan bağışı!

KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ CAROLİNE KOÇ YANAN ORMANLAR İÇİN 1500 FİDAN BAĞIŞLADI.
CAROLİNE KOÇ
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Caroline Koç yangında zarar gören ormanlarını yeniden yeşertmek için fidan bağışında bulundu.
Ronit Hakko
Melisa Von Faber castell
Elif Dürüst
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde süren orman yangınlarında küle dönen ormanlar için Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'ndan anlamlı bir destek geldi.
Ümit Boyner
Begüm Şen
İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri Türkiye'yi saran orman yangınlarının 6'ncı günde tek yürek olarak yardım çağrılarında bulundular.