Yangını görüntülediler!

Türkiye'nin yangın bölgelerinden görüntüler paylaşan iş insanı Hamdi Akın ve Melisa Mutlu yardım çağrıları yaparak üzüntülerini dile getirdiler.

02 Ağustos 2021 Pazartesi

HAMDİ AKIN

GENEL

GENEL

MELİSA MUTLU

GENEL

HAMDİ AKIN

HAMDİ AKIN

HAMDİ AKIN

HAMDİ AKIN

MELİSA MUTLU

MELİSA MUTLU

MELİSA MUTLU

MELİSA MUTLU

MELİSA MUTLU

Yangını görüntülediler!

Türkiye'nin yangın bölgelerinden görüntüler paylaşan iş insanı Hamdi Akın ve Melisa Mutlu yardım çağrıları yaparak üzüntülerini dile getirdiler.

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