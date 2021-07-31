Balpınar’dan açık hava retrospektif sergisi

ESRA CİVELEK, ALP-SERRA TAŞKENT
LEVENT KIZIL
DİLEK HANİF
BELKIS BALPINAR
GENEL
İstanbul'74 tarafından düzenlenen, dünya çapında tanınan sanatçı Belkıs Balpınar'ın açık hava retrospektif sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Ronit Hakko
Melisa Von Faber castell
Elif Dürüst
Ümit Boyner
Begüm Şen
İstanbul’74 tarafından düzenlenen, dünya çapında tanınan sanatçı Belkıs Balpınar’ın açık hava retrospektif sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
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