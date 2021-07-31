Balpınar’dan açık hava retrospektif sergisi

İstanbul'74 tarafından düzenlenen, dünya çapında tanınan sanatçı Belkıs Balpınar'ın açık hava retrospektif sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

31 Temmuz 2021 Cumartesi

ESRA CİVELEK, ALP-SERRA TAŞKENT

LEVENT KIZIL

DİLEK HANİF

BELKIS BALPINAR

ESRA CİVELEK, ALP-SERRA TAŞKENT

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Balpınar’dan açık hava retrospektif sergisi

İstanbul'74 tarafından düzenlenen, dünya çapında tanınan sanatçı Belkıs Balpınar'ın açık hava retrospektif sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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Balpınar’dan açık hava retrospektif sergisi

İstanbul’74 tarafından düzenlenen, dünya çapında tanınan sanatçı Belkıs Balpınar’ın açık hava retrospektif sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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