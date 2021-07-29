Mermerci ve Masur buluştu!

DERİN MERMERCİ, ÖZGÜR MASUR
DERİN MERMERCİ
Sosyetik güzel Derin Mermerci yakın arkadaşı Özgür Masur ile bir araya geldi.
Ronit Hakko
Ümit Boyner
Begüm Şen
Melis Çiftçi, Bodrum'da kızı ve dostlarıyla birlikte tekne turu yaptıktan sonra kendini serin sulara bıraktı.
İşadamı Kaya Ersu, kız arkadaşı Ebru Yücebaşoğlu ile Bodrum'da tatil yaparken HT Kulüp objektifine yansıdı.
İş insanı Emre Eczacıbaşı, Bodrum'da denize girerek tatilin keyfini çıkardı.
Selim ve Sibel Tezman, oğulları ile birlikte çıktıkları Bodrum tatillerine tekne turlarıyla devam ediyor.