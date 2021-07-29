Tekneden serin sulara...

Melis Çiftçi, Bodrum'da kızı ve dostlarıyla birlikte tekne turu yaptıktan sonra kendini serin sulara bıraktı.

29 Temmuz 2021 Perşembe

MELİS ÇİFTÇİ

MELİS ÇİFTÇİ

MELİS ÇİFTÇİ

MELİS ÇİFTÇİ

MELİS ÇİFTÇİ

MELİS ÇİFTÇİ

Tekneden serin sulara...

Melis Çiftçi, Bodrum'da kızı ve dostlarıyla birlikte tekne turu yaptıktan sonra kendini serin sulara bıraktı.

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Melis Çiftçi, Bodrum'da kızı ve dostlarıyla birlikte tekne turu yaptıktan sonra kendini serin sulara bıraktı.
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