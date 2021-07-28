Mavi yolculuk

SELİM TEZMAN
SELİM-SİBEL TEZMAN
Selim ve Sibel Tezman, oğulları ile birlikte çıktıkları Bodrum tatillerine tekne turlarıyla devam ediyor.
Ronit Hakko
Ümit Boyner
Begüm Şen
İşadamı Kaya Ersu, kız arkadaşı Ebru Yücebaşoğlu ile Bodrum'da tatil yaparken HT Kulüp objektifine yansıdı.
İş insanı Emre Eczacıbaşı, Bodrum'da denize girerek tatilin keyfini çıkardı.
Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, yeni fotoğraf karelerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Ayşe Boyner, kardeşi Emine Boyner ve Ali Kürşat'ın kızları Şira ile kumsalda geçirdiği eğlenceli anları paylaştı.