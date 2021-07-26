Çifte sürpriz...

FERYAL, ASLAN KEMAL GÜLMAN, YASMİN GÜLMAN, MONİK, REYHAN İPEKEL
ASLAN KEMAL GÜLMAN, YASMİN GÜLMAN
FERYAL, ASLAN KEMAL GÜLMAN
Feryal Gülman oğlu Aslan Kemal Gülman'ın doğum gününü yaptığı sürprizle kutladı.
Ronit Hakko
Ümit Boyner
Begüm Şen
Ayşegül Toplusoy
Aylin Tahincioğlu
İş insanı Ender Alkoçlar ve eşi Gülşah Alkoçlar dostları Levet Kızıl'la teknede bir araya geldi.
Bir dönem 'Bennifer' olarak anılan ve 17 yıl sonra yeniden bir araya gelen Jennifer Lopez ile Ben Affleck, ikinci kez evlilik yoluna girdi.