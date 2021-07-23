Bodrum'da tatile devam...

İş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın ve çocuklarıyla birlikte çıktığı tatiline Bodrum'da devam ediyor.

23 Temmuz 2021 Cuma

NEJDET-EMEL, YAĞMUR AYAYDIN

NEJDET-EMEL, YAĞMUR AYAYDIN

NEJDET-EMEL, YAĞMUR AYAYDIN

NEJDET-EMEL, YAĞMUR AYAYDIN

NEJDET-EMEL, YAĞMUR AYAYDIN

NEJDET-EMEL, YAĞMUR AYAYDIN

Bodrum'da tatile devam...

İş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın ve çocuklarıyla birlikte çıktığı tatiline Bodrum'da devam ediyor.

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Bodrum'da tatile devam...

İş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın ve çocuklarıyla birlikte çıktığı tatiline Bodrum'da devam ediyor.
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