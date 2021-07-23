Bodrum'da tatile devam...

NEJDET-EMEL, YAĞMUR AYAYDIN
İş insanı Nejdet Ayaydın eşi Emel Ayaydın ve çocuklarıyla birlikte çıktığı tatiline Bodrum'da devam ediyor.
Ayşegül Toplusoy
Aylin Tahincioğlu
Begüm Şen
Genç iş insanı Allan Hakko, sevgilisi Merve Oflaz ve oğlu Benjamin ile birlikte Çeşme'de görüntülendi.
İşadamı Neşet Yalçın ve eşi Şirin Yalçın Bodrum'da denize girerek serinledi.
Merhum işadamı Süleyman Toplusoy'un eşi İpek Toplusoy kızı Zeynep ile birlikte Alaçatı'da tatil yaparak stres attı.
Çeşme Açıkhava Tiyatrosu Türk Pop müziğinin usta ismi Kenan Doğulu’yu sahnesinde ağırladı.