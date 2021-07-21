Bodrum'da görkemli sanat daveti

SEVİL DOLMACI, HAMDİ AKIN
BAVER-PELİN AKIN ÖZALP, HAMDİ AKIN, ZEYNEP AKIN, DİLARA AKIN
DİLARA AKIN, PELİN AKIN ÖZALP
DALİA-İZZET, ROKSİ GARİH
DALİA GARİH
İPEK ÖZİLHAN-ONUR ÖZKAN
DİLEK HANİF
NİLÜFER ÇİFTÇİ
ZAFER KOZANOĞLU, ÖZLEM BAŞOĞLU, BERNA KANDER
VOLKAN-SERAP SARI
GENEL
Bodrum Loft ve Sevil Dolmacı Art Gallery tarafından Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen açık hava heykel parkı, Loft Art Sculptville, görkemli bir davetle açıldı.
Ayşegül Toplusoy
Aylin Tahincioğlu
Begüm Şen
Bodrum Loft ve Sevil Dolmacı Art Gallery tarafından Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen açık hava heykel parkı, Loft Art Sculptville, görkemli bir davetle açıldı.
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