Bodrum'da görkemli sanat daveti

Bodrum Loft ve Sevil Dolmacı Art Gallery tarafından Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen açık hava heykel parkı, Loft Art Sculptville, görkemli bir davetle açıldı.

21 Temmuz 2021 Çarşamba

SEVİL DOLMACI, HAMDİ AKIN

BAVER-PELİN AKIN ÖZALP, HAMDİ AKIN, ZEYNEP AKIN, DİLARA AKIN

DİLARA AKIN, PELİN AKIN ÖZALP

DALİA-İZZET, ROKSİ GARİH

DALİA GARİH

İPEK ÖZİLHAN-ONUR ÖZKAN

DİLEK HANİF

NİLÜFER ÇİFTÇİ

ZAFER KOZANOĞLU, ÖZLEM BAŞOĞLU, BERNA KANDER

VOLKAN-SERAP SARI

GENEL

GENEL

GENEL

Bodrum'da görkemli sanat daveti

Bodrum Loft ve Sevil Dolmacı Art Gallery tarafından Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen açık hava heykel parkı, Loft Art Sculptville, görkemli bir davetle açıldı.

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