Diçkökler Marmaris'te bir araya geldi!

RAİF-ESRA DİNÇKÖK
İş insanı Raif Dinçkök boşanma davası devam eden eşi Esra Dinçkök'le birlikte Marmaris'te demirli yatlarında bir araya geldi.
Ayşegül Toplusoy
Aylin Tahincioğlu
Begüm Şen
Bodrum Loft ve Sevil Dolmacı Art Gallery tarafından Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen açık hava heykel parkı, Loft Art Sculptville, görkemli bir davetle açıldı.
İş insanı Raif Dinçkök boşanma davası devam eden eşi Esra Dinçkök’le birlikte Marmaris’te demirli yatlarında bir araya geldi.
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