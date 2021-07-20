Sosyetede bayram coşkusu...

ENDER-GÜLŞAH ALKOÇLAR, KAAN-ASLIŞAH ALKOÇLAR DEMİRAĞ, HÜLYA KOÇYİĞİT-SELİM SOYDAN, ENGİN-NESLİŞAH ALKOÇLAR DÜZYATAN
ENDER-GÜLŞAH ALKOÇLAR
FERYAL GÜLMAN
CAVİT-NEŞE, MEHMET, HASAN KAVAK
MAYA PORTAKAL BİTARGİL
Cemiyet hayatının ünlü isimleri, aile saadetleriyle bayramı en güzel şekilde değerlendiriyorlar
Ayşegül Toplusoy
Aylin Tahincioğlu
Begüm Şen
İzzet Özilhan eşi Yasemin Özilhan ve annesi Emine Özilhan ile Yalıkavak’ta görüntülendi.
Yaz aylarını Ege'de demirli lüks teknelerinde geçiren Özcan-Aylin Tahincioğlu çifti, bu sene de geleneği bozmadı.
Ayşe Boyner
Alara Koçibey