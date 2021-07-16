Bebek'te keyifli gün...

Bodrum'da doğal lansman

Bu topraklarda yaşamış kadınların başarı hikayeleri ile çocuklara ilham olan 'Puduhepa ve Kız Kardeşleri' ailesine Yves Rocher Vakfı desteği ile katılan dördüncü bebek Türk kadın botanikçi Asuman Baytop, Bodrum'da gerçekleşen bir davet ile tanıtıldı