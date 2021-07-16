Boyner'in huzurlu tatili

Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, huzurlu tatilinden fotoğraf karelerini takipçileriyle paylaştı.

16 Temmuz 2021 Cuma

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

ÜMİT BOYNER

Boyner'in huzurlu tatili

Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, huzurlu tatilinden fotoğraf karelerini takipçileriyle paylaştı.

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