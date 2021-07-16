Boyner'in huzurlu tatili

ÜMİT BOYNER
Boyner Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, huzurlu tatilinden fotoğraf karelerini takipçileriyle paylaştı.
Derin Mermerci
Ayşe Boyner
Alara Koçibey
İşadamı Hakan Saruhan işlerini halletmek için uğradığı Bebek'te güzel havanın tadını çıkardı.
Eylül ayında düğün yapacak olan iş insanı Murat Mermer ile mimar eşi Merve Akarsu düğün hazırlıklarına başladı.
Bu topraklarda yaşamış kadınların başarı hikayeleri ile çocuklara ilham olan 'Puduhepa ve Kız Kardeşleri' ailesine Yves Rocher Vakfı desteği ile katılan dördüncü bebek Türk kadın botanikçi Asuman Baytop, Bodrum'da gerçekleşen bir davet ile tanıtıldı
Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, önceki gün teras sergisini gezdi.