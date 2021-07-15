Bodrum'da doğal lansman

Bu topraklarda yaşamış kadınların başarı hikayeleri ile çocuklara ilham olan 'Puduhepa ve Kız Kardeşleri' ailesine Yves Rocher Vakfı desteği ile katılan dördüncü bebek Türk kadın botanikçi Asuman Baytop, Bodrum'da gerçekleşen bir davet ile tanıtıldı

15 Temmuz 2021 Perşembe

ELİF BERKER, RENAN TAN TAVUKÇUOĞLU, EDA ÇETİN

EDA ÇETİN

RENAN TAN TAVUKÇUOĞLU

ŞEBNEM BURCUOĞLU

ELİF ÇÜRÜKSULU

Bodrum'da doğal lansman

Bu topraklarda yaşamış kadınların başarı hikayeleri ile çocuklara ilham olan 'Puduhepa ve Kız Kardeşleri' ailesine Yves Rocher Vakfı desteği ile katılan dördüncü bebek Türk kadın botanikçi Asuman Baytop, Bodrum'da gerçekleşen bir davet ile tanıtıldı

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Bodrum'da doğal lansman

Bu topraklarda yaşamış kadınların başarı hikayeleri ile çocuklara ilham olan 'Puduhepa ve Kız Kardeşleri' ailesine Yves Rocher Vakfı desteği ile katılan dördüncü bebek Türk kadın botanikçi Asuman Baytop, Bodrum'da gerçekleşen bir davet ile tanıtıldı
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