Bu topraklarda yaşamış kadınların başarı hikayeleri ile çocuklara ilham olan 'Puduhepa ve Kız Kardeşleri' ailesine Yves Rocher Vakfı desteği ile katılan dördüncü bebek Türk kadın botanikçi Asuman Baytop, Bodrum'da gerçekleşen bir davet ile tanıtıldı
15 Temmuz 2021 Perşembe
ELİF BERKER, RENAN TAN TAVUKÇUOĞLU, EDA ÇETİN
EDA ÇETİN
RENAN TAN TAVUKÇUOĞLU
ŞEBNEM BURCUOĞLU
ELİF ÇÜRÜKSULU
Bodrum'da doğal lansman
Bu topraklarda yaşamış kadınların başarı hikayeleri ile çocuklara ilham olan 'Puduhepa ve Kız Kardeşleri' ailesine Yves Rocher Vakfı desteği ile katılan dördüncü bebek Türk kadın botanikçi Asuman Baytop, Bodrum'da gerçekleşen bir davet ile tanıtıldı