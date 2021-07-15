Alaton'un sanat güncesi...

LEYLA ALATON
SANATLA İÇ İÇE BİR YAŞAM SÜREN İŞ İNSANI LEYLA ALATON, SERGİ ZİYARETLERİNE BİR YENİSİNİ EKLEDİ
BİTMEYEN YAŞAM ENERJİSİYLE HERKESİN HAYATINA DOKUNAN LEYLA ALATON, SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI PAYLAŞIMLARLA TAKİPÇİLERİNİ OLUMLU YÖNDE ETKİLİYOR
Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, önceki gün teras sergisini gezdi.
Derin Mermerci
Ayşe Boyner
Alara Koçibey
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