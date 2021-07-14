Yeni durağı Yunanistan...

ETEL BALER'İN YENİ TATİL ROTASI YUNANİSTAN OLDU
SAĞLIKLI BESLENMEYE VE DÜZENLİ OLARAK YOGA YAPMAYA ÖZEN GÖSTEREN ETEL BALER FİT GÖRÜNTÜSÜYLE HERKESE ÖRNEK OLUYOR.
ETEL BALER
SAMİ HERMAN'IN KIZI OLAN ETEL BALER SANAYİCİ İŞ İNSANI ROBER BALER'LE EVLENMİŞTİ.
ROBER BALER'DEN 2020'DE ANLAŞMALI OLARAK AYRILAN ETEL BALER'İN İKİ ÇOCUĞU VAR.
Etel Baler, yaz aylarının başlarında çıktığı İtalya tatilden sonra rotasını Yunanistan'a çevirdi.
Derin Mermerci
Ayşe Boyner
Alara Koçibey
Hakan Kosif eşi Evelize Kosif'e sürpriz yaparak yeni yaşını dostları ve aile üyeleriyle birlikte kutladı.
ÇEV Sanat’ın ‘Genç Yetenekler’ projesi kapsamında eğitimlerini yurt dışında sürdüren Türkiye’nin üstün yetenekli genç müzisyenleri Jamal Aliyev ve Bade Daştan Bodrum’da verdikleri konserde sanatseverleri büyüledi.
74. kez düzenlenen Cannes Film Festivali sinema tutkunlarına özel film gösterimleri ve görkemli kırmızı halı seremonisiyle devam ediyor.
Alara Koçibey, kızı Yasmin Paris Uzan ile çiftlikte geçirdiği adrenelin dolu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.