Yeni durağı Yunanistan...

Etel Baler, yaz aylarının başlarında çıktığı İtalya tatilden sonra rotasını Yunanistan'a çevirdi.

14 Temmuz 2021 Çarşamba

ETEL BALER'İN YENİ TATİL ROTASI YUNANİSTAN OLDU

SAĞLIKLI BESLENMEYE VE DÜZENLİ OLARAK YOGA YAPMAYA ÖZEN GÖSTEREN ETEL BALER FİT GÖRÜNTÜSÜYLE HERKESE ÖRNEK OLUYOR.

ETEL BALER

SAMİ HERMAN'IN KIZI OLAN ETEL BALER SANAYİCİ İŞ İNSANI ROBER BALER'LE EVLENMİŞTİ.

ETEL BALER

ROBER BALER'DEN 2020'DE ANLAŞMALI OLARAK AYRILAN ETEL BALER'İN İKİ ÇOCUĞU VAR.

ETEL BALER

ETEL BALER

ETEL BALER

ETEL BALER

ETEL BALER

ETEL BALER

Yeni durağı Yunanistan...

Etel Baler, yaz aylarının başlarında çıktığı İtalya tatilden sonra rotasını Yunanistan'a çevirdi.

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