Kosif'e sürpriz kutlama

HAKAN KOSİF EŞİ EVELİZE KOSİF'İN DOĞUM GÜNÜNÜ KUJTLADI
EVELİZE KOSİF
GENEL
HAKAN-EVELİZE KOSİF
2012 YILINDA EVLENEN ÇİFTİN THEO, TAYLAN VE ELİZA ADINDA ÜÇ ÇOCUĞU VAR.
Hakan Kosif eşi Evelize Kosif'e sürpriz yaparak yeni yaşını dostları ve aile üyeleriyle birlikte kutladı.
Derin Mermerci
Ayşe Boyner
Alara Koçibey
Etel Baler, yaz aylarının başlarında çıktığı İtalya tatilden sonra rotasını Yunanistan'a çevirdi.
ÇEV Sanat’ın ‘Genç Yetenekler’ projesi kapsamında eğitimlerini yurt dışında sürdüren Türkiye’nin üstün yetenekli genç müzisyenleri Jamal Aliyev ve Bade Daştan Bodrum’da verdikleri konserde sanatseverleri büyüledi.
74. kez düzenlenen Cannes Film Festivali sinema tutkunlarına özel film gösterimleri ve görkemli kırmızı halı seremonisiyle devam ediyor.
Alara Koçibey, kızı Yasmin Paris Uzan ile çiftlikte geçirdiği adrenelin dolu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.