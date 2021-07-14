Kosif'e sürpriz kutlama

Hakan Kosif eşi Evelize Kosif'e sürpriz yaparak yeni yaşını dostları ve aile üyeleriyle birlikte kutladı.

14 Temmuz 2021 Çarşamba

HAKAN KOSİF EŞİ EVELİZE KOSİF'İN DOĞUM GÜNÜNÜ KUJTLADI

EVELİZE KOSİF

GENEL

HAKAN-EVELİZE KOSİF

2012 YILINDA EVLENEN ÇİFTİN THEO, TAYLAN VE ELİZA ADINDA ÜÇ ÇOCUĞU VAR.

HAKAN-EVELİZE KOSİF

HAKAN-EVELİZE KOSİF

HAKAN-EVELİZE KOSİF

HAKAN-EVELİZE KOSİF

HAKAN-EVELİZE KOSİF

HAKAN-EVELİZE KOSİF

Kosif'e sürpriz kutlama

Hakan Kosif eşi Evelize Kosif'e sürpriz yaparak yeni yaşını dostları ve aile üyeleriyle birlikte kutladı.

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