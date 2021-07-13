Koçibey ve kızı çiftlikte!

Alara Koçibey, kızı Yasmin Paris Uzan ile çiftlikte geçirdiği adrenelin dolu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

13 Temmuz 2021 Salı

ALARA KOÇİBEY HAFTA SONUNU KIZI İLE BİRLİKTE AT ÇİFTLİĞİNE GİDEREK DEĞERLENDİRDİ.

YASMİN PARİS UZAN

BİNİCİLİK SPORUNA GÖNÜL VEREN ALARA KOÇİBEY, KIZIYLA BİRLİKTE SIK SIK AT BİNİYOR.

YASMİN PARİS UZAN

YASMİN PARİS UZAN

YASMİN PARİS UZAN

İŞ İNSANI CEM UZAN'LA 13 YIL EVLİ KALAN ALARA KOÇİBEY'İN EMRE RENÇ VE YASMİN PARİS ADINDA İKİ ÇOCUKLARI VAR.

ALARA KOÇİBEY, YASMİN PARİS UZAN

ÜNLÜ RALLİCİ RENÇ KOÇİBEY'İN KIZI OLAN ALARA KOÇİBEY İSTANBUL, LONDRA VE NEW YORK'TA İÇ MİMARLIK EĞİTİMİ ALDI.

ALARA KOÇİBEY

ALARA KOÇİBEY,

Koçibey ve kızı çiftlikte!

Alara Koçibey, kızı Yasmin Paris Uzan ile çiftlikte geçirdiği adrenelin dolu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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