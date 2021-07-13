Aslışah'a doğum günü yemeği...

Sosyetenin genç ve güzel isimlerinden Aslışah Alkoçlar, yeni yaşını ailesiyle birlikte akşam yemeği yiyerek kutladı.

13 Temmuz 2021 Salı

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ, ENDER-GÜLŞAH ALKOÇLAR, HÜLYA KOÇYİĞİT-SELİM SOYDAN

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ, HÜLYA KOÇYİĞİT-SELİM SOYDAN

ASLIŞAH ALKOÇLAR AİLESİYLE BİRLİKTE DOĞUM GÜNÜNÜ AKŞAM YEMEĞİNDE KUTLADI.

ASLIŞAH ALKOÇLAR VE KAAN DEMİRAĞ 5 ŞUBAT'TA GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE DÜNYAEVİNE GİRDİ.

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

AİLE VE YAKIN ARKADAŞLARININ HAZIR BULUNDUĞU ASLIŞAH ALKOÇLAR VE KAAN DEMİRAĞ'IN SADE NİKAH TÖRENİNE YAKLAŞIK 30 KİŞİ KATILMIŞTI.

ASLIŞAH ALKOÇLAR

7 AYLIK HAMİLE OLAN ASLIŞAH ALKOÇLAR BEBEK HABERİNİ YİNE SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTIĞI POZLA DOĞRULAMIŞTI.

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ

Aslışah'a doğum günü yemeği...

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