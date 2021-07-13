Aslışah'a doğum günü yemeği...

ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ, ENDER-GÜLŞAH ALKOÇLAR, HÜLYA KOÇYİĞİT-SELİM SOYDAN
ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ, HÜLYA KOÇYİĞİT-SELİM SOYDAN
ASLIŞAH ALKOÇLAR AİLESİYLE BİRLİKTE DOĞUM GÜNÜNÜ AKŞAM YEMEĞİNDE KUTLADI.
ASLIŞAH ALKOÇLAR VE KAAN DEMİRAĞ 5 ŞUBAT'TA GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE DÜNYAEVİNE GİRDİ.
ASLIŞAH ALKOÇLAR-KAAN DEMİRAĞ
AİLE VE YAKIN ARKADAŞLARININ HAZIR BULUNDUĞU ASLIŞAH ALKOÇLAR VE KAAN DEMİRAĞ'IN SADE NİKAH TÖRENİNE YAKLAŞIK 30 KİŞİ KATILMIŞTI.
ASLIŞAH ALKOÇLAR
7 AYLIK HAMİLE OLAN ASLIŞAH ALKOÇLAR BEBEK HABERİNİ YİNE SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTIĞI POZLA DOĞRULAMIŞTI.
Sosyetenin genç ve güzel isimlerinden Aslışah Alkoçlar, yeni yaşını ailesiyle birlikte akşam yemeği yiyerek kutladı.
Derin Mermerci
Ayşe Boyner
Alara Koçibey
74. kez düzenlenen Cannes Film Festivali sinema tutkunlarına özel film gösterimleri ve görkemli kırmızı halı seremonisiyle devam ediyor.
Alara Koçibey, kızı Yasmin Paris Uzan ile çiftlikte geçirdiği adrenelin dolu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Aylin Tahincioğlu
Carolıne Koç