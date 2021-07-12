Dinçkök, tatil sezonunu açtı!

RAİF DİÇKÖK
Başarılı iş insanı Raif Dinçkök, Bodrum'da demirli teknesinde tatil sezonunu açtı.
Derin Mermerci
Ayşe Boyner
Alara Koçibey
Aylin Tahincioğlu
Carolıne Koç
İş insanı Ömer Çoban, Melce Kurtoğlu'yla dünyaevine girdi. Çiftin düğünlerine iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı.
Melis Çiftçi, Bodrum'un mavi sularında kızıyla birlikte kano yaparak tatilin keyfini çıkardı.
Müdavimi oldukları Bodrum'da yaz tatillerine devam eden Erol ve Tilda Tezman teknede oğulları ve torunlarıyla bir araya geldi.