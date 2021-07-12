Carole Hakko hayatını kaybetti!

Bir Dilek Tut Derneği Yönetim Kurulu üyesi iş insanı Carole Hakko hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

12 Temmuz 2021 Pazartesi

CAROLE HAKKO

BİR DİLEK TUT DERNEĞİ ÜYELERİ, KURUCULARI CAROLE HAKKO'NUN VEFAT HABERİNİ SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN ÜZÜLEREK DUYURDU.

CAROLE HAKKO

BAŞARILI BİR İŞ İNSANI OLAN CAROLE HAKKO YAKALANDIĞI PANKREAS KANSERİ NEDENİYLE HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU.

CAROLE HAKKO

CAROLE HAKKO

CAROLE HAKKO

CAROLE HAKKO

CAROLE HAKKO

CAROLE HAKKO

Carole Hakko hayatını kaybetti!

Bir Dilek Tut Derneği Yönetim Kurulu üyesi iş insanı Carole Hakko hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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