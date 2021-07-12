Carole Hakko hayatını kaybetti!

CAROLE HAKKO
BİR DİLEK TUT DERNEĞİ ÜYELERİ, KURUCULARI CAROLE HAKKO'NUN VEFAT HABERİNİ SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN ÜZÜLEREK DUYURDU.
BAŞARILI BİR İŞ İNSANI OLAN CAROLE HAKKO YAKALANDIĞI PANKREAS KANSERİ NEDENİYLE HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU.
Bir Dilek Tut Derneği Yönetim Kurulu üyesi iş insanı Carole Hakko hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Derin Mermerci
Ayşe Boyner
Alara Koçibey
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