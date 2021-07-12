Pilevneli'de sanatseverlere özel sergi...

Pilevneli'nin Kaplankaya Clubhouse'ta König iş birliği ile gerçekleştirdiği proje sergisi, Melis Goral Jewelry'nin ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu.

12 Temmuz 2021 Pazartesi

JOHAN KÖNİG,MURAT PİLEVNELİ, ASLI PAMİR

MURAT PİLEVNELİ, ASLI PAMİR

EMİN HİTAY

ATA VOLKAN ALP

MELİS GORAL, HAKAN SALARGİL

DEFNE-MARSEL BEHAR

DANIEL FIRMAN, AYŞEGÜL TELLİ

ERDOĞAN-BANU ZÜMRÜTOĞLU

KORAY-TUBA YAVUZER

STEPHANIE-HAKAN BULGURLU

HAKAN-ZEYNEP AKÇAKAYALIOĞLU

Pilevneli'de sanatseverlere özel sergi...

Pilevneli'nin Kaplankaya Clubhouse'ta König iş birliği ile gerçekleştirdiği proje sergisi, Melis Goral Jewelry'nin ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu.

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