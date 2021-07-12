Pilevneli'de sanatseverlere özel sergi...

JOHAN KÖNİG,MURAT PİLEVNELİ, ASLI PAMİR
MURAT PİLEVNELİ, ASLI PAMİR
EMİN HİTAY
ATA VOLKAN ALP
MELİS GORAL, HAKAN SALARGİL
DEFNE-MARSEL BEHAR
DANIEL FIRMAN, AYŞEGÜL TELLİ
ERDOĞAN-BANU ZÜMRÜTOĞLU
KORAY-TUBA YAVUZER
STEPHANIE-HAKAN BULGURLU
HAKAN-ZEYNEP AKÇAKAYALIOĞLU
Pilevneli'nin Kaplankaya Clubhouse'ta König iş birliği ile gerçekleştirdiği proje sergisi, Melis Goral Jewelry'nin ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu.
Derin Mermerci
Ayşe Boyner
Alara Koçibey
Aylin Tahincioğlu
Carolıne Koç
İş insanı Ömer Çoban, Melce Kurtoğlu'yla dünyaevine girdi. Çiftin düğünlerine iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı.
Melis Çiftçi, Bodrum'un mavi sularında kızıyla birlikte kano yaparak tatilin keyfini çıkardı.
Müdavimi oldukları Bodrum'da yaz tatillerine devam eden Erol ve Tilda Tezman teknede oğulları ve torunlarıyla bir araya geldi.