Antebiler'in tatil eğencesi

DİDEM-İZZET ANTEBİ
DİDEM ANTEBİ
İZZET ANTEBİ
İzzet ve Didem Antebi çifti Bodrum'da yaptıkları eğlenceli tekne tatillerinde dostlarını ağırladı.
Aylin Tahincioğlu
Ayşe Boyner
Carolıne Koç
İş insanı Niv Garih ve Kazım Köseoğlu İstanbul'un elit semti Bebek'te HT Kulüp kameralarına yansıdı.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Beyazıt, sanatçı Burak Karavit'in ortaya çıkardığı eserin tanıtımını yaptı.
Selin Kozak, kızı Kayra ile Bodrum'da denize girerek stres attı.
İpek Köse oğlu Eren Berk’in 1. Yaş günü partisini İpek Özilhan Özkan ve yakın dostlarıyla birlikte kutladı.