Eren Berk’e 1. Yaş günü kutlaması

ÖZGECAN TOSYALI, SERAP SARI, İPEK ÖZİLHAN ÖZKAN, İPEK KÖSE, ŞEYDA TOSYALI
İPEK-BERK, EREN BERK KÖSE
AYSUN KAYA, İPEK KÖSE, VİLDAN KÜÇÜKMUSTAFA
İpek Köse oğlu Eren Berk'in 1. Yaş günü partisini İpek Özilhan Özkan ve yakın dostlarıyla birlikte kutladı.
Aylin Tahincioğlu
Ayşe Boyner
Carolıne Koç
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Beyazıt, sanatçı Burak Karavit'in ortaya çıkardığı eserin tanıtımını yaptı.
Selin Kozak, kızı Kayra ile Bodrum'da denize girerek stres attı.
İpek Köse oğlu Eren Berk’in 1. Yaş günü partisini İpek Özilhan Özkan ve yakın dostlarıyla birlikte kutladı.
Sinemaseverlerin büyük heyecanla beklediği Cannes Film Festivali bir yılın ardından 74. kez düzenlendi. Gecede hanımlar ve beyler şıklıklarıyla kırmızı halıda yarıştı.
İlhan-Pınar Sabancı çifti, Bodrum tatillerinde HT Kulüp'ün objektifine yansıdı.