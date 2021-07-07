74. Cannes Film Festivali başladı

Sinemaseverlerin büyük heyecanla beklediği Cannes Film Festivali bir yılın ardından 74. kez düzenlendi. Gecede hanımlar ve beyler şıklıklarıyla kırmızı halıda yarıştı.

07 Temmuz 2021 Çarşamba

BELLA HADID

ANGELE, SIMON HELBERG, MARION COTILLARD

KAT GRAHAM

MELANIE THIERRY

ELISA SEDNAOUİ

FARHANA BODI

PATRICIA CONTRERAS

CAMELIA JORDANA

LOU DOILLON

CANDICE SWANEPOEL

 

CARLA BRUNI

HELEN MIRREN

ANDIE MACDOWELL

BAPTISTE GIABICONI

LAURENT LAFITTE

LEILA BEKHTI

FATIMA ALMOMEN

JESSICA CHASTAIN

TAHAR RAHIM, KLEBER MENDONCA FILHO, MELANIE LAURENT, MATI DIOP, SPIKE LEE, JESSICA HAUSNER, MYLENE FARMER, MAGGIE GYLLENHAAL, SONG KANG-HO

 

ANGELE, THE SPARKS, RON MAEL, RUSSEL MAEL, ADAM DRIVER, LEOS CARAX,
MARION COTILLARD, SIMON HELBERG

 

ANGELE, SIMON HELBERG, MARION COTILLARD, LEOS CARAX, ADAM DRIVER, THE SPARKS, RON MAEL, RUSSEL MAEL

 

74. Cannes Film Festivali başladı

Sinemaseverlerin büyük heyecanla beklediği Cannes Film Festivali bir yılın ardından 74. kez düzenlendi. Gecede hanımlar ve beyler şıklıklarıyla kırmızı halıda yarıştı.

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