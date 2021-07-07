74. Cannes Film Festivali başladı

BELLA HADID
BELLA HADID
ANGELE, SIMON HELBERG, MARION COTILLARD
KAT GRAHAM
MELANIE THIERRY
ELISA SEDNAOUİ
FARHANA BODI
PATRICIA CONTRERAS
CAMELIA JORDANA
LOU DOILLON
CANDICE SWANEPOEL
CARLA BRUNI
HELEN MIRREN
ANDIE MACDOWELL
BAPTISTE GIABICONI
LAURENT LAFITTE
LEILA BEKHTI
FATIMA ALMOMEN
JESSICA CHASTAIN
TAHAR RAHIM, KLEBER MENDONCA FILHO, MELANIE LAURENT, MATI DIOP, SPIKE LEE, JESSICA HAUSNER, MYLENE FARMER, MAGGIE GYLLENHAAL, SONG KANG-HO
ANGELE, THE SPARKS, RON MAEL, RUSSEL MAEL, ADAM DRIVER, LEOS CARAX,
MARION COTILLARD, SIMON HELBERG
ANGELE, SIMON HELBERG, MARION COTILLARD, LEOS CARAX, ADAM DRIVER, THE SPARKS, RON MAEL, RUSSEL MAEL