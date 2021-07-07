Gürsoy, sevgilisiyle tatile çıktı!

İşadamı Ali Gürsoy, sevgilisi Gonca Ünsal'la Bodrum tatilinde görüntülendi.

07 Temmuz 2021 Çarşamba

ALİ GÜRSOY, GONCA ÜNSAL

ALİ GÜRSOY, GONCA ÜNSAL

ALİ GÜRSOY

ALİ GÜRSOY

ALİ GÜRSOY

ALİ GÜRSOY

ALİ GÜRSOY

ALİ GÜRSOY

ALİ GÜRSOY

ALİ GÜRSOY

Gürsoy, sevgilisiyle tatile çıktı!

İşadamı Ali Gürsoy, sevgilisi Gonca Ünsal'la Bodrum tatilinde görüntülendi.

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