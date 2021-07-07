ALİ GÜRSOY, GONCA ÜNSAL
ALİ GÜRSOY
İşadamı Ali Gürsoy, sevgilisi Gonca Ünsal'la Bodrum tatilinde görüntülendi.
Aylin Tahincioğlu
Ayşe Boyner
Carolıne Koç
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Beyazıt, sanatçı Burak Karavit'in ortaya çıkardığı eserin tanıtımını yaptı.
Selin Kozak, kızı Kayra ile Bodrum'da denize girerek stres attı.
İpek Köse oğlu Eren Berk’in 1. Yaş günü partisini İpek Özilhan Özkan ve yakın dostlarıyla birlikte kutladı.
Sinemaseverlerin büyük heyecanla beklediği Cannes Film Festivali bir yılın ardından 74. kez düzenlendi. Gecede hanımlar ve beyler şıklıklarıyla kırmızı halıda yarıştı.
İlhan-Pınar Sabancı çifti, Bodrum tatillerinde HT Kulüp'ün objektifine yansıdı.