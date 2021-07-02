Emine Boyner ile Ali Kürşat çifti, 2 hafta önce sessiz sedasız boşandı.
02 Temmuz 2021 Cuma
EMİNE BOYNER VE ALİ KÜRŞAT ÇİFTİ EVLİLİKLERİNİ NOKTALADI.
EMİNE BOYNER, ALİ KÜRŞAT
9 YIL ÖNCE EVLENEN EMİNE BOYNER VE ALİ KÜRŞAT AYVALIK'TA YAŞAMAYA BAŞLADI.
EMİNE BOYNER, ALİ KÜRŞAT
EMİNE BOYNER, ALİ KÜRŞAT ÇİFTİNİN ŞİRA ADINDA BİR KIZLARI VAR.
EMİNE BOYNER, ALİ KÜRŞAT
EMİNE BOYNER
EMİNE BOYNER
Boyner ve Kürşat'ın 9 yıllık evlilikleri bitti!
Emine Boyner ile Ali Kürşat çifti, 2 hafta önce sessiz sedasız boşandı.
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