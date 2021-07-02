Genç sosyetik Melisa Tapan, Bebek'te arkadaşıyla bir araya gelirken, Aslı Pamir'de yakın arkadaşıyla caddelerde görüntülendi.
02 Temmuz 2021 Cuma
MELİSA TAPAN, TURGUT ÖZAL
MELİSA TAPAN, TURGUT ÖZAL
MELİSA TAPAN, TURGUT ÖZAL
ASLI PAMİR
ASLI PAMİR
ASLI PAMİR
Boğaz'da dostlar buluşması
Genç sosyetik Melisa Tapan, Bebek'te arkadaşıyla bir araya gelirken, Aslı Pamir'de yakın arkadaşıyla caddelerde görüntülendi.
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