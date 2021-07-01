Kamhi'ye ablasından özel kutlama

Yeni yaşına giren Lara Kamhi için ablası Melda Kosif, sosyal medya hesabından sürpriz kutlama yaptı.

01 Temmuz 2021 Perşembe

MELDA KOSİF, LARA KAMHİ

MELDA KOSİF, KIZ KARDEŞİ LARA KAMHİ'NİN DOĞUM GÜNÜNÜ BU ÖZEL PAYLAŞIM İLE KUTLADI.

MELDA KOSİF, LARA KAMHİ

LARA KAMHİ

LARA KAMHİ

İŞ İNSANI SİNAN KOSİF İLE EVLİ OLAN MELDA KOSİF'İN İKİ KIZ ÇOCUĞU VAR.

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

Kamhi'ye ablasından özel kutlama

Yeni yaşına giren Lara Kamhi için ablası Melda Kosif, sosyal medya hesabından sürpriz kutlama yaptı.

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Kamhi'ye ablasından özel kutlama

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