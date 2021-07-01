Kamhi'ye ablasından özel kutlama

MELDA KOSİF, LARA KAMHİ
MELDA KOSİF, KIZ KARDEŞİ LARA KAMHİ'NİN DOĞUM GÜNÜNÜ BU ÖZEL PAYLAŞIM İLE KUTLADI.
LARA KAMHİ
İŞ İNSANI SİNAN KOSİF İLE EVLİ OLAN MELDA KOSİF'İN İKİ KIZ ÇOCUĞU VAR.
MELDA KOSİF
Yeni yaşına giren Lara Kamhi için ablası Melda Kosif, sosyal medya hesabından sürpriz kutlama yaptı.
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