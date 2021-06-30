Ailece Bodrum sefası

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızları Buse Terim Bahçekapılı ve Merve Terim, tatil için Bodrum'u tercih etti.

30 Haziran 2021 Çarşamba

BUSE TERİM-VOLKAN BAHÇEKAPILI, MERVE TERİM

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ FATİH TERİM'İNN KIZLARI BUSE TERİM BAHÇEKAPILI, MERVE TERİM BODRUM'DA GÖRÜNTÜLENDİ.

BUSE TERİM-VOLKAN BAHÇEKAPILI VE MERVE TERİM AİLECE TATİL YAPTI.

BUSE TERİM-VOLKAN BAHÇEKAPILI, MERVE TERİM

Ailece Bodrum sefası

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızları Buse Terim Bahçekapılı ve Merve Terim, tatil için Bodrum'u tercih etti.

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Ailece Bodrum sefası

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızları Buse Terim Bahçekapılı ve Merve Terim, tatil için Bodrum'u tercih etti.
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