Ailece Bodrum sefası

BUSE TERİM-VOLKAN BAHÇEKAPILI, MERVE TERİM
GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ FATİH TERİM'İNN KIZLARI BUSE TERİM BAHÇEKAPILI, MERVE TERİM BODRUM'DA GÖRÜNTÜLENDİ.
BUSE TERİM-VOLKAN BAHÇEKAPILI VE MERVE TERİM AİLECE TATİL YAPTI.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kızları Buse Terim Bahçekapılı ve Merve Terim, tatil için Bodrum'u tercih etti.
Begüm Şen
Demet Sabancı Çetindoğan
Nevbahar Koç
Oya Eczacıbaşı
Her yıl müdavimi olduğu Bodrum'da tatil yapan Derya Ayaydın, yakın arkadaşlarıyla birlikte görüntülendi.
Koleksiyoner Hakan Çarmıklı, kızı Yasemin ile Bebek'te akşam yemeği yedi.
İş insanı Halis Komili, Yalçın Ayaydın ve Allen Hakko İstanbul'un elit semti Bebek'te HT Kulüp kameralarına yansıdılar.