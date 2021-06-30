Baba kız akşam yemeğinde!

HAKAN, YASEMİN ÇARMIKLI
HAKAN ÇARMIKLI
YASEMİN ÇARMIKLI
YASEMİN, HAKAN-BANU, NAZLI ÇARMIKLI
HAKAN-BANU ÇARMIKLI
BANU ÇARMIKLI
Koleksiyoner Hakan Çarmıklı, kızı Yasemin ile Bebek'te akşam yemeği yedi.
Begüm Şen
Demet Sabancı Çetindoğan
Nevbahar Koç
Oya Eczacıbaşı
Her yıl müdavimi olduğu Bodrum'da tatil yapan Derya Ayaydın, yakın arkadaşlarıyla birlikte görüntülendi.
İş insanı Halis Komili, Yalçın Ayaydın ve Allen Hakko İstanbul'un elit semti Bebek'te HT Kulüp kameralarına yansıdılar.
İş insanı Kaya Sabancı Monako'dan tatil için geldiği Bodrum'da arkadaşlarıyla birlikte stres attı.