Lüks teknede parti!

Sosyetenin genç ve tanınmış simalarından Fethi Kamışlı Bodrum'da demirli lüks teknesinde arkadaşlarıyla birlikte parti yaptı.

29 Haziran 2021 Salı

FETHİ KAMIŞLI

FETHİ KAMIŞLI

FETHİ KAMIŞLI

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Lüks teknede parti!

Sosyetenin genç ve tanınmış simalarından Fethi Kamışlı Bodrum'da demirli lüks teknesinde arkadaşlarıyla birlikte parti yaptı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İlham olan tarz

Begüm Şen

Bakımlı ve farklı...

Demet Sabancı Çetindoğan
Moda tutkunu...

Nevbahar Koç
Stiliyle göz dolduruyor

Oya Eczacıbaşı
Sabancı, mavi sularda stres attı

İş insanı Kaya Sabancı Monako'dan tatil için geldiği Bodrum'da arkadaşlarıyla birlikte stres attı.
Lüks teknede parti!

Sosyetenin genç ve tanınmış simalarından Fethi Kamışlı Bodrum'da demirli lüks teknesinde arkadaşlarıyla birlikte parti yaptı.
Bodrum'da bir arada

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Rezzan Benardete ve Taha Tatlıcı tadilde dostlarıyla bir arada görüntülendi.
BET Ödülleri sahiplerini buldu

Müzik, sinema ve spor alanında siyahilerin onurlandırıldığı Black Entertainment Television (BET) Ödülleri, dün Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.