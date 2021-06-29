Bodrum'da bir arada

REZZAN BENARDETE, TAHA TATLICI, KAYA ERSU
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Rezzan Benardete ve Taha Tatlıcı tadilde dostlarıyla bir arada görüntülendi.
Begüm Şen
Demet Sabancı Çetindoğan
Nevbahar Koç
Oya Eczacıbaşı
İş insanı Kaya Sabancı Monako'dan tatil için geldiği Bodrum'da arkadaşlarıyla birlikte stres attı.
Sosyetenin genç ve tanınmış simalarından Fethi Kamışlı Bodrum'da demirli lüks teknesinde arkadaşlarıyla birlikte parti yaptı.
Müzik, sinema ve spor alanında siyahilerin onurlandırıldığı Black Entertainment Television (BET) Ödülleri, dün Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.