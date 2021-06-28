BET Ödülleri sahiplerini buldu

Müzik, sinema ve spor alanında siyahilerin onurlandırıldığı Black Entertainment Television (BET) Ödülleri, dün Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

28 Haziran 2021 Pazartesi

ZENDAYA

CARDI B, OFFSET

CIARA

H.E.R

JENNIFER HUDSON

MEGAN THEE STALLION

SAWEETIE

TARAJI P HENSON

ANDRA DAY

LIL NAS X

BET Ödülleri sahiplerini buldu

Müzik, sinema ve spor alanında siyahilerin onurlandırıldığı Black Entertainment Television (BET) Ödülleri, dün Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

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BET Ödülleri sahiplerini buldu

Müzik, sinema ve spor alanında siyahilerin onurlandırıldığı Black Entertainment Television (BET) Ödülleri, dün Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
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