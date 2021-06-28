BET Ödülleri sahiplerini buldu

ZENDAYA
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CIARA
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MEGAN THEE STALLION
SAWEETIE
TARAJI P HENSON
ANDRA DAY
LIL NAS X
Müzik, sinema ve spor alanında siyahilerin onurlandırıldığı Black Entertainment Television (BET) Ödülleri, dün Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Begüm Şen
Demet Sabancı Çetindoğan
Nevbahar Koç
Oya Eczacıbaşı
Beşiktaş Spor Kulübü eski Başkanı Fikret Orman, kız arkadaşı Tuğba Coşkun ve dostları ile tatilin keyfini çıkardı.
İş dünyasının tanınmış simalarından Bülent ve Oya Eczacıbaşı çifti birlikte yürüyüş yaptı.
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı, lüks yatında dostlarını ağırladı.